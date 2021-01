Santos paga direitos de imagem e tem “apenas” uma dívida com o elenco antes de final

O Santos do presidente Andres Rueda está perto de zerar as dívidas com o elenco. Na semana passada, o Peixe pagou o salário de dezembro, direitos de imagem, a premiação da vitória sobre o Grêmio e ainda recolheu o fundo de garantia.

Falta agora o prêmio, conhecido como “bicho”, pela vaga na final da Libertadores da América obtida com a vitória por 3 a 0 sobre o Boca Juniors (ARG) na Vila Belmiro.

“Na semana passada, conseguimos pagar a folha de dezembro e todos os direitos de imagem, além de fundo de garantia e prêmio pela vitória contra o Grêmio. O clube hoje, graças aos jogadores, tem como pendência só a premiação da semifinal. É nossa obrigação dar tranquilidade nesse momento que estamos passando”, disse Rueda, em entrevista à Gazeta Esportiva.

O Santos enfrentará o Palmeiras no próximo sábado, no Maracanã, pela final em jogo único da competição continental.