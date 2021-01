Santos poupa pensando na final, Atlético-MG se aproveita, vence com show de Savarino e deixa Flamengo para trás na tabela

Nesta terça-feira (26) Atlético-MG e Santos se enfrentaram no Mineirão, em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e os donos da casa levaram a melhor. Com dois gols de Savarino, ambos no 1º tempo, o Galo venceu o Peixe por 2 a 0, antes de os paulistas, que entraram com um time alternativo, disputarem a grande decisão da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras, sábado (30), no Maracanã.

Os donos da casa não demoraram a abrir o placar. Logo aos 2 minutos do 1º tempo, Réver fez lançamengo longo, a defesa do Peixe cortou mal, com Luiz Felipe, e a bola sobrou para Savarino, que tabelou com Nathan, saiu na cara do gol e empurrou para as redes com categorias.

Aos 12 minutos, o Galo quase ampliou com Hyoran, em cobrança de falta. O goleiro John, porém, fez a defesa em dois tempos.

O placar só foi mesmo ampliado aos 18 minutos, mais uma vez com Savarino. Keno fez boa jogada, que iniciou na meia-lua, fingiu que iria tentar a finalização e tocou para o venezuelano, que não perdoou mais uma vez.

A primeira boa chegada do Santos só aconteceu aos 37 minutos. Guilherme Nunes cruzou rasteiro para Marcos Leandro, que finalizou de primeira, mas nas pernas no goleiro Éverson.

Já aos 43 minutos, o Peixe chegou mais uma vez com Marcos Leandro. A joia santista recebeu na medida de Arthur Gomes, finalizou e a bola bateu na trave, com muito perigo.

Apesar dos esforços santistas, a equipe do técnico Cuca voltou para os vestiários sem nenhum gol no placar.

Savarino foi destaque na vitória do Atlético-MG sobre o Santos no Mineirão, pelo Brasileiro Gazeta Press

Segundo tempo

Na volta para a segunda etapa, o Santos foi quem começou melhor. Aos 15 minutos, Madson avançou pela direita, tentou toque para Renyer, mas a bola ficou com Arthur Gomes, que pedalou e finalizou para a meta defendida por Éverson, que fez grande defesa.

Aos 24 minutos, o Galo ganhou uma preocupação. Após dividida, Keno ficou caído no chão e logo em seguida foi substituído, por Sávio.

E o Peixe continuou levando perigo até o fim do jogo. Aos 39 minutos, Madson cruzou para Bruno Marques, que mesmo livre de marcação, errou a cabeçada e mandou a bola para fora.

Com o resultado, o Atlético-MG voltou a vencer após dois tropeços consecutivos, o último deles para o Vasco, em São Januário, e foi a 57 pontos. A equipe do técnico Jorge Sampaoli subiu para 3º na tabela, deixando o Flamengo – ainda com um jogo a menos, contra o Grêmio, na quinta-feira (28) – em 4º, com 55.

Além disso, o clube de Belo Horizonte chegou a 56 gols no Brasileirão e passou o Internacional, com 55, como melhor artilharia da competição.

O Peixe, por sua vez, mais do que nunca focado na decisão da Libertadores, perdeu o seu 3º jogo consecutivo na competição e ocupa o 10º lugar da tabela, com os mesmos 45 pontos.

Atlético-MG 2 x 0 Santos

GOLS: Atlético-MG: Savarino (2x)

ATLÉTICO-MG: Éverson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Arana (Igor Rabello); Jair, Hyoran (Allan), Savarino, Keno (Sávio) e Nathan (Vargas); Eduardo Sasha (Calebe). Técnico: Jorge Sampaoli

SANTOS: John; Madson, Laércio, Luiz Felipe e Wagner Leonardo (Wellington); Guilherme, Tailson (Ivonei), Jean Mota (Lucas Lourenço), Vinicius Balieiro e Arthur Gomes (Bruno Marques); Marcos Leonardo (Renyer). Técnico: Cuca

– O Atlético-MG tem o melhor ataque da competição, com 56 gols

– Savarino chegou a 7 gols no Campeonato Brasileiro

– O venezuelano participou de 21% dos gols do Atlético-MG na temporada

– O Atlético-MG voltou a vencer após 2 tropeços (empate e derrota) consecutivos

– O Santos perdeu seu 3º jogo consecutivo no Brasileirão

– O Galo teve 65% de posse de bola, contra 35% do Santos

Classificação

– Atlético-MG: 3º lugar, com 57 pontos

– Santos: 10º lugar, com 45 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias:

Sábado, 30/01, 17h*, Palmeiras x Santos – Final da Conmebol Libertadores

Domingo, 31/01, 17h*, Atlético-MG x Fortaleza – Brasileirão

*horário de Brasília