Santos rescinde contrato de Fabián Noguera: “Acordo benéfico”

O Santos acertou nesta sexta-feira a rescisão do contrato de Fabián Noguera. O zagueiro tinha vínculo até junho de 2021 e estava afastado do elenco profissional, fora dos planos do técnico Cuca.

“Em comum acordo, o Santos Futebol Clube acertou nesta sexta-feira (8) a rescisão de contrato com Fabián Noguera. O zagueiro tinha vínculo com o Peixe até junho de 2021. O acordo foi benéfico para todas as partes e o Clube economiza com verbas rescisórias”, publicou o Santos, em nota oficial.

O argentino chegou ao Santos em setembro de 2016 e fez 19 jogos, com dois gols. Ele nunca teve sequência como titular.