Santos surpreende 25 sócios que acompanharão a final da Libertadores no Maracanã

Nesta quinta-feira, o Santos divulgou um vídeo em que informa a 25 sócios que foram escolhidos para acompanhar a final da Libertadores no Maracanã. Os torcedores foram avisados pelo setor de comunicação do Peixe, e alguns sortudos receberam uma chamada de vídeo do zagueiro Luan Peres.

Para definir quem seriam os pouquíssimos torcedores que poderão estar presentes no estádio, o Alvinegro Praiano adotou dois critérios. Foram chamados os torcedores que mais acompanharam aos jogos entre 2019 e 2020 e os que mais pontuaram e participaram de ações do Sócio Rei.

Alguns sócios do Peixão 👑 foram surpreendidos com uma ligação inesperada para receber a melhor notícia alvinegra possível! ⚪⚫ #Dia30EuVouAoMaracanã pic.twitter.com/VeGcQPegt5 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 21, 2021

A finalíssima da Libertadores, que será disputada entre Santos e Palmeiras, está marcada para o dia 30 de janeiro, no Maracanã, às 17h00. Os torcedores santistas que acompanharão a decisão vêm de seis estados diferentes do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul. Foram selecionados 22 homens e três mulheres.

Confira nota oficial do Santos

“Os 25 associados do programa Sócio Rei que representarão a nação santista no Maracanã em 30/1 já começaram a ser convidados.

Vinte e dois homens e três mulheres compõem esse grupo especial. Representantes de seis Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul.

Foram três os rankings utilizados para a seleção dos convidados:

⁃ Top Estádio (15 sócios): maior frequência nos jogos em 2019 e 2020;

⁃ Top SantosStore (5 sócios): melhores clientes desde o início de 2019 na Santos Store Online;

⁃ Top Black off-SP (5 sócios): sócios da categoria Black com residência fora do Estado de SP com maior pontuação no programa Sócio Rei.

De Praia Grande a Araxá, de Capela do Alto a Maringá, os sócios estão sendo surpreendidos por ligações do clube comunicando os convites. Os três municípios com mais convidados foram: São Paulo (8), Santos (4) e São Bernardo (4).

A lista de convidados tem sócios com quase 20 anos de associação até torcedores mais novatos no Sócio Rei, com menos de 2 anos de programa. Com esses três rankings, o Santos FC conseguiu premiar perfis diferentes de sócios, todos com grande importância para o clube.

O torcedor que acompanha o clube em praticamente todos os nossos jogos, o santista cliente de carteirinha de nossa loja on-line oficial e o fanático que mora longe de SP mas mesmo assim está associado na categoria de maior contribuição mensal, acompanha e participa do dia a dia do clube.

Em um período dramático para o clube com a interrupção das partidas e o retorno das atividades sem presença de público, consideramos ainda mais importante o reconhecimento dos sócios que se mantiveram adimplentes e ativos no programa Sócio Rei.

Os nomes dos 25 sócios serão divulgados nos próximos dias, assim que eles forem confirmando suas presenças. A nossa torcida estará bem representada no Rio de Janeiro”.