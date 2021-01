Santos terá ‘janeiro alucinante’ com decisões pela Libertadores e dois clássicos no Brasileirão; veja lista completa

O início de 2021 promete ser agitado para os torcedores do Santos. Isso porque, devido à pandemia do coronavírus, jogos decisivos que eram para ser realizados no final de 2020 foram adiados para o início deste ano.

O primeiro compromisso do Peixe em 2021 será logo contra um gigante continental, o Boca Juniors. No dia 6 de janeiro, o time do técnico Cuca visita os argentinos na Bombonera, pela partida de ida das semifinais da Conmebol Libertadores.

Já a volta está programada para ocorrer uma semana depois, no dia 13, dessa vez na Vila Belmiro. No entanto, antes disso, ainda há um clássico estadual pela frente. Três dias antes do duelo decisivo contra o Boca, o Santos enfrenta o São Paulo, pela 28ª rodada do Brasileirão, no Morumbi.

Na sequência, o Alvinegro Praiano ainda tem mais dois jogos válidos pelo nacional, diante de Botafogo e Fortaleza, e, caso avance à final da Libertadores, enfrenta o vencedor de River Plate e Palmeiras no dia 23, no estádio do Maracanã.

Mas, os desafios de janeiro não param por aí. No último dia do mês, ainda há mais um clássico, agora com o Corinthians, em casa, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.