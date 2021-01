Santos terá time reserva contra o São Paulo; veja a possível escalação

Com foco na semifinal da Libertadores, o Santos terá um time reserva para enfrentar o São Paulo no domingo, em partida da 29ª rodada do Brasileirão, que ocorre no Morumbi.

A opção do técnico Cuca foi deixar os principais nomes do time no banco de reservas, ficando à disposição para o decorrer da partida. Atletas como Lucas Veríssimo e Marinho, que foram substituídos contra o Boca Juniors com problemas musculares, podem não ser relacionados.

As baixas confirmadas do Peixe para o clássico são John e Wagner Leonardo, que testaram positivo para covid-19, além de Felipe Jonatan, que está suspenso.

Uma possível escalação do Alvinegro para enfrentar o Tricolor é: João Paulo, Fernando (Tailson), Laércio, Alex (Luiz Felipe) e Jean Mota (Luan Peres); Vinicius Balieiro, Jobson e Sandry (Lucas Lourenço); Madson, Arthur Gomes e Bruno Marques.

O Santos é oitavo colocado do Campeonato Brasileiro com 39 pontos. O principal objetivo do Peixe na temporada, no entanto, é conquistar a Copa Libertadores. Para manter vivo o sonho do tetracampeonato, será necessário eliminar o Boca Juniors no jogo que ocorre na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro.