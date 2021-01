Santos vence por 1 a 0 no Morumbi, São Paulo sofre 2ª derrota seguida e vê pressão aumentar na reta final

Mesmo jogando com seu time reserva (Cuca só escalou Lucas Braga como titular), o Santos venceu o São Paulo por 1 a 0, no Morumbi, neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jobson fez o gol do clássico.

Com o resultado, o Tricolor sofre seu 2º revés seguido (perdeu para o Red Bull Bragantino na última quarta-feira) e, apesar de seguir na liderança, vê a pressão aumentar nesta reta final de campeonato, com equipes como Internacional, Atlético-MG, Grêmio e Palmeiras se aproximando.

Por outro lado, o Alvinegro ganha embalo para pegar o Boca Juniors, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da semifinal da Conmebol Libertadores – na ida, houve empate por 0 a 0, em La Bombonera.

Em campo, o 1º tempo do clássico foi marcado pela enorme posse de bola do São Paulo (70%), mas com poucas ameaças à meta de João Paulo.

Por outro lado, o Peixe ficava pouco com a redonda, mas, nas vezes em que chegava cara-a-cara com Tiago Volpi, era mais perigoso.

Prova disso aconteceu aos 23 minutos, quando Arthur Gomes recebeu pela direita e chutou forte, cruzado, acertando a trave tricolor.

O lance animou o Alvinegro, que voltou marcando sob pressão depois do intervalo. E a estratégia deu muito certo.

Logo no 1º minuto, o Santos roubou a bola de Daniel Alves e Jobson foi acionado na esquerda da grande área. Ele passou por Luan e Sara e bateu de bico para vencer Volpi.

O São Paulo sentiu o gol e se perdeu em campo. Apesar de ainda ser dono da bola, o time de Fernando Diniz só insistia em cruzamentos, sem qualquer resultado.

Cuca, por sua vez, aproveitou para colocar titulares para tentar segurar o placar. Dessa forma, entraram Kaio Jorge, Pará, Alison, Diego Pituca e Luan Peres.

Na partida final, Diniz colocou Carneiro e Tréllez para tentar empatar no jogo aéreo, e o Tricolor seguiu centrando bolas sem parar.

Na base do abafa, o São Paulo teve grande chance de empatar aos 39, quando Juanfran cruzou, Brenner cabeceou forte e João Paulo fez um milagre para salvar.

No entanto, o Peixe se manteve firme e conseguiu controlar o placar até o final, ganhando o clássico no Morumbi.

Foi, inclusive, o 1º revés do São Paulo em seu estádio neste Campeonato Brasileiro.

Jobson comemora após marcar para o Santos sobre o São Paulo Gazeta Press

São Paulo 0 x 1 Santos

GOLS: Santos: Jobson

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Léo Pelé (Vitor Bueno) e Reinaldo; Luan (Hernanes), Daniel Alves, Gabriel Sara (Paulinho Boia) e Igor Gomes (Tréllez); Pablo (Carneiro) e Brenner Técnico: Fernando Diniz

SANTOS: João Paulo; Madson, Laércio, Alex e Jean Mota (Luan Peres); Vinícios Balieiro (Diego Pituca), Sandry e Jobson (Alison); Lucas Braga, Arthur Gomes (Pará) e Bruno Marques (Kaio Jorge) Técnico: Cuca

O Santos começou o jogo com só 1 titular: Lucas Braga

O São Paulo teve 70% de posse de bola no 1º tempo

O São Paulo finalizou 9 vezes no 1º tempo, contra só 2 do Santos

4º gol de Jobson em 14 jogos pelo Santos na temporada

O São Paulo terminou o jogo com 69% de posse de bola

O São Paulo terminou o jogo com 26 finalizações, contra só 7 do Santos

2ª derrota seguida do São Paulo no Brasileirão

1ª derrota do São Paulo no Morumbi neste Brasileirão

Classificação

– São Paulo: 1º lugar, com 56 pontos

– Santos: 8º lugar, com 42 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Quarta-feira, 13/01, 19h15*, Santos x Boca Juniors, Libertadores

Domingo, 17/01, 16h*, Athletico-PR x São Paulo, Brasileirão

*horário de Brasília