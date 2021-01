Santos viaja para a Argentina com força máxima e Cuca tem uma dúvida

O Santos treinou nesta segunda-feira e já viajou para Buenos Aires, onde enfrenta o Boca Juniors nesta quarta-feira pela Copa Libertadores da América. Na atividade, o técnico esboçou o time que deve começar jogando na Argentina, mas ainda espera para saber as condições de Jobson.

O jogador se recupera de uma inflamação no tornozelo e sua utilização na partida de quarta será decidida após a atividade desta terça, já em solo argentino. Sem contar com Jobson, Cuca testou Sandry e Lucas Braga na equipe titular. Com o primeiro, Soteldo atua no ataque ao lado de Marinho e Kaio Jorge. Se Lucas Braga for escolhido, o venezuelano atua como meia.

Pará e Madson, que eram dúvidas, estão liberados. Mais experiente e um dos líderes do elenco, Pará deve ser titular diante do Boca Juniors.

Outra dúvida que preocupava os torcedores santistas era o zagueiro Lucas Veríssimo. O Peixe acertou a venda do defensor para o Benfica (Portugal), com a garantia de que seguirá com o zagueiro até o final da Copa Libertadores. Com isso, Veríssimo joga na Argentina.

O Santos deve ir a campo com: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry (Lucas Braga ou Jobson) e Diego Pituca; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

Santos e Boca Juniors começam a decidir uma vaga na semifinal da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, às 19h15, em La Bombonera. A volta será na Vila Belmiro, no próximo dia 13 de janeiro.