Santos x Boca Juniors AO VIVO e COM VÍDEOS! Siga tudo da semifinal da Conmebol Libertadores

Hoje é dia de jogaço pela Conmebol Libertadores!

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

No segundo jogo das semifinais, o Santos recebe o Boca Juniors na Vila Belmiro com as duas equipes buscando uma vaga na grande decisão – o adversário será o Palmeiras, que eliminou o River Plate na última terça-feira!

Na partida de ida, na Bombonera, um empate sem gols e que teve muita reclamação dos santistas por um lance em que a arbitragem teria deixado de marcar uma penalidade em Marinho. Agora, um novo empate sem gols leva a decisão para as penalidades. Em caso de empate com gols, os argentinos avançam. Quem vencer, está na final.

Você acompanha lance a lance, COM VÍDEOS, as emoções deste jogaço!

*as notícias podem demorar até 1 minuto para carregar