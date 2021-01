Santos x Boca: onde assistir, arbitragem e escalações

O Santos recebe o Boca Juniors nesta quarta-feira (13), às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores da América.

No primeiro confronto, o Peixe teve um pênalti em cima de Marinho ignorado pela arbitragem e ficou no empate em 0 a 0 com o time argentino. Com isso, a equipe comandado pelo técnico Cuca precisa de uma vitória para garantir vaga na grande final do torneio continental, que será disputada no dia 30 de Janeiro, no Estádio do Maracanã (jogo único). O Boca joga por empate com gols ou vitória. Um novo empate em 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis.



CUCA TEM MESMA DÚVIDA DA IDA. JOHN FORA POR COVID

O Santos tem um desfalque importante no gol. John testou positivo para Covid ainda na Argentina, teve o resultado confirmado em exames feitos no Brasil e está fora do confronto, assim como o zagueiro Wagner Leonardo. João Paulo será o goleiro titular do Peixe.

O técnico Cuca tem a mesma dúvida da partida de ida, entre o volante Sandry e o atacante Lucas Braga. Na Argentina, o atacante foi o escolhido, mas o volante entrou no segundo tempo e comandou o meio-campo santista.

CAMPUZANO REFORÇA O BOCA

O Boca tem um reforço importante para o jogo desta quarta. O volante Campuano, que não atuou no jogo de ida, está recuperado de lesão e tem a volta confirmada ao time titular. Seu parceiro no meio de campo é a primeira dúvida do treinador. Nicolás Capaldo e Diego González brigam pela vaga.

Outras duas dúvidas do treinador são no setor ofensivo. Eduardo Salvio e Edwin Cardona brigam pela vaga no lado direito do ataque. Franco Soldano e Ramón Ábila pela posição de centroavante.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Santos x Boca Juniors

Data: 13 de Janeiro de 2021

Horário: 19h15 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos-SP

Árbitro: Wilmar Roldán-COL

VAR: Julio Bascuñán-COL

Transmissão:

– FOX (TV por assinatura para todo o Brasil)

ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE SANTOS X BOCA JUNIORS

SANTOS: João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Sandry (Lucas Braga); Marinho, Kaio Jorge e Soteldo. Técnico: Cuca.

Desfalques: John e Wagner Leonardo (Covid-19)

Pendurado: Soteldo

BOCA JUNIORS: Estebán Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz e Frank Fabra; Jorman Campuzano Nicolás Capaldo (Diego González); Eduardo Salvio (Edwin Cardona), Carlos Tevez e Sebastián Villa; Franco Soldano (Ramón Ábila). Técnico: Miguel Ángel Russo