São 11 vagas de emprego em áreas diversas

A Enext contrata profissionais para diferentes cargos. Uma das preferências da empresa é que os candidatos possuem experiência nas áreas que irão concorrer. Confira, a seguir, mais informações sobre o processo seletivo e como se inscrever!

Enext contrata profissionais de diferentes áreas

A empresa tem o objetivo de transformar as pessoas para o futuro, oferecendo diferentes oportunidades de emprego para o crescimento pessoal e profissional nas áreas de tecnologia digital, e-commerce e martech.

Atualmente, ela é considerada como um dos segmentos mais dinâmicos da economia.

A Enext acredita que todos os seus colaboradores podem ter sucesso em seu crescimento e entregar sempre bons resultados aos seus clientes.

Vagas

A empresa Enext, que faz parte do grupo WPP, é especializada em entregar soluções para os negócios digitais. Os seus serviços abrangem planejamento estratégico e transformação digital.

A companhia anunciou, durante essa semana, 11 vagas de emprego para diferentes cargos, sendo eles:

Analista de Business Intelligence;

Analista de Desenvolvimento;

Analista de Marketing;

Desenvolvedor Backend Pleno;

Desenvolvedor Salesforce Marketing Cloud.

A empresa tem preferência pelos profissionais com experiência nas áreas.

Como se inscrever

Para se inscrever no processo seletivo, e conferir informações adicionais, os interessados podem acessar o site ou encaminhar seu currículo para o seguinte endereço de e-mail: [email protected].

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!