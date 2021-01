São 30 vagas de emprego disponíveis

Agilize Contabilidade contrata novos profissionais para fazer parte da empresa. No total, são 30 vagas de emprego para diferentes cargos, incluindo Auxiliar Fiscal e Assistente Comercial. Confira, a seguir, mais informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

Agilize Contabilidade contrata

A Agilize Contabilidade está contratando novos funcionários para sua empresa e divulgou a abertura de 30 oportunidades de emprego, a maioria para a cidade de Salvador. As vagas contemplam diferentes cargos, veja-os abaixo.

Assistente comercial;

Auxiliar fiscal;

Assistente fiscal (Júnior);

Assistente contábil;

Assistente de Departamento Pessoal.

Além disso, há uma oportunidade de fazer parte do Jovens Talentos, disponível para universitários que estão cursando Bacharelado ou Licenciatura. Mais informações podem ser visualizadas no link.

Há, ainda, uma vaga disponível na cidade de São Paulo para o cargo de Assistente Fiscal Pleno.

A empresa também oferece diversos benefícios para seus funcionários. Dentre eles podemos destacar:

Vale transporte;

Vale refeição;

Plano de saúde;

Ambiente confortável;

Horário flexível;

Incentivo à inovação, coragem, crescimento e inovação;

No dress code.

Como se inscrever

Para se candidatar a um dos cargos disponíveis na empresa, os interessados devem acessar o site, procurar a vaga desejada e realizar a candidatura.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!