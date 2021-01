São 300 vagas de emprego para consultores externos

Justa contrata consultores externos de vendas em municípios de todo o país, incluindo Recife e São Paulo. Ao todo, são 300 vagas disponibilizadas pela Justa para atuar na área comercial. Confira, a seguir, mais informações.

Justa contrata

A empresa Justa divulgou 300 vagas de emprego para Consultores Externos de Vendas em diferentes municípios brasileiros. Além do setor comercial, existem oportunidades para atuar nas áreas de Marketing, Tecnologia e Atendimento.

Confira, a seguir, todas as vagas disponíveis do site da Justa:

Agente de atendimento;

Analista de risco;

Consultor de vendas externo;

Analista de atração e seleção;

Tech recruiter;

Líder de marketing.

Além destas, há possibilidade de atuar na área tecnológica como Analista de banco de dados, Desenvolvedor back-end e Desenvolvedor front-end.

Todas as oportunidades podem ser conferidas no site oficial da Justa. As vagas se concentram em diferentes estados do Brasil, incluindo Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais.

Como se candidatar

Para se candidatar em uma das vagas da Justa contrata, os interessados devem realizar sua candidatura de maneira totalmente virtual, acessando o site oficial da empresa. Além disso, muitas das vagas ofertadas não exigem experiência no cargo.

Confira alguns dos requisitos para conquistar a vaga de consultor de vendas externo:

Capacidade de trabalhar em equipe;

Possuir ou estar cursando o ensino superior (cursos voltados ao negócio);

Pacote Office avançado;

Ter características como autoconfiança, flexibilidade e excelente comunicação.

Todas as vagas vão oferecer benefícios como vale transporte, vale refeição e plano de saúde.

Todas as informações sobre a vaga estarão disponíveis no site em que o candidato realizou a inscrição.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!