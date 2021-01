São 420 vagas de emprego disponíveis nesta quarta (20)

Agências DF estão disponibilizando 420 vagas de emprego nesta quarta-feira (20). As oportunidades contemplam, ao todo, 68 cargos diferentes e 4 delas são exclusivas para PCD. Veja, a seguir, mais informações e como se inscrever!

As Agências do Trabalhador do DF estão oferecendo 420 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (20) em quase 70 cargos diferentes. Além disso, 4 vagas são destinadas à PCD.

Confira algumas das vagas disponibilizadas pelas Agências a seguir:

Conferente de carga e descarga;

Açougueiro;

Ajudante de serralheiro;

Vendedor;

Auxiliar de contabilidade;

Soldador elétrico;

Atendente balconista;

Chapeiro de lanchonete;

Auxiliar de logística;

Analista químico;

Armador de ferro;

Arquiteto de interiores;

Barbeiro;

Costureira de máquinas industriais;

Carpinteiro.

Além disso, nas Agências DF há a disponibilidade de vagas para Pessoas com Deficiência – PCDs, entre elas estão:

Carpinteiro;

Bombeiro hidráulico;

Vendedor interno;

Soldador.

Os salários chegam a R$ 1.800 com direito a diversos benefícios, incluindo vale refeição e vale transporte.

Todos os detalhes e informações das vagas podem ser conferidas no link.

Como se candidatar

Os interessados em alguma das vagas disponíveis que atendem todas as exigências requeridas pelo empregador, podem acessar o aplicativo do Sine Fácil ou ir até uma das Agências do Trabalhador entre 8h e 17h, de segunda a sexta-feira, para realizar seu cadastro.

Para baixar o aplicativo do Sine Fácil basta acessar a loja de aplicativos do celular. O aplicativo está disponível para Android e iOS.

