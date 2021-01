São 600 vagas de emprego em cidade mineira

UberHub contrata novos funcionários para fazer parte da sua equipe. Ao todo, estão sendo ofertadas 600 vagas de emprego no município de Uberlândia, Minas Gerais. Confira, a seguir, mais informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

O UberHub divulgou novas oportunidades de emprego disponíveis em Uberlândia, município de Minas Gerais. Ao todo, são 600 vagas de emprego nos setores de tecnologia e inovação.

Veja algumas das vagas disponíveis no UberHub:

Analista de Infraestrutura;

Especialista de projetos;

Auxiliar de TI;

Analista de Sustentação;

Analista de Sistemas;

Desenvolvedor de iOS;

Desenvolvedor de Android;

Analista de Suporte;

Desenvolvedor Front-end;

Supervisor de Pré-vendas;

Analista de Marketing;

Analista de Negócios.

Além destas, há a possibilidade de garantir uma oportunidade nas vagas de Analista de segurança da informação, Desenvolvedor back-end, Analista de suporte de TI, Programador PHP, Analista de testes e Analista de qualidade.

Todas as oportunidades podem ser conferidas no link. Os interessados também podem acessar as oportunidades por meio do Facebook, Instagram ou LinkedIn.

Como se inscrever

Para se inscrever em alguma das vagas ofertadas pelo UberHub, os interessados devem acessar o site, procurar a vaga desejada e realizar a candidatura nos links disponíveis.

