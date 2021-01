São José dos Campos e Jacareí com vagas de emprego nesta sexta (15)

São José dos Campos e Jacareí estão com novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (15). As vagas se concentram em diferentes cargos e estão disponíveis em 4 municípios do estado de São Paulo. Confira essas e outras informações a seguir!

São José dos Campos e Jacareí

Os Postos de Atendimento dos municípios de São Paulo divulgaram a abertura de novas vagas de emprego distribuídas nas cidades de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Pindamonhangaba.

Veja, a seguir, algumas vagas disponíveis no município de São José dos Campos:

Acabador de mármore;

Copeiro de hotel;

Eletricista;

Farmacêutico;

Operador de escavadeira;

Pedreiro;

Soldador;

Trabalhador de pecuária.

Além destas, os moradores de São José e região têm a oportunidade de garantir uma vaga de Supervisor de vendas, Vendedor pracista, Mecânico de automóveis e Vendedor interno.

Todas as vagas disponíveis em São José podem ser conferidas no site da Prefeitura.

Dentre as vagas disponibilizadas pela prefeitura de Jacareí estão:

Auxiliar de cobrança;

Ferramenteiro;

Lavador de carros;

Padeiro confeiteiro;

Pintor de automóveis;

Reparador de aparelhos eletrodomésticos.

Todas as vagas e informações necessárias para realizar a candidatura estão disponíveis no site da Prefeitura de Jacareí.

Veja, ainda, as vagas disponíveis no município de Pindamonhangaba:

Eletricista montador;

Instalador de vidro;

Mecânico de automóveis;

Mecânico de bicicleta;

Professor de enfermagem;

Professor de inglês;

Técnico em refrigeração.

Todas as vagas podem ser acessadas no site da Prefeitura de Pindamonhangaba.

Além das vagas ofertadas pelos municípios citados, há a possibilidade de garantir uma vaga de emprego na cidade de Taubaté. As oportunidades são de Auxiliar financeiro, Carpinteiro, Comprador, Eletricista, Encanador, entre outras. Essas e mais informações podem ser conferidas no link.

Como se candidatar

Os interessados em garantir um emprego no município de São José dos Campos devem se dirigir ao Posto de Atendimento da cidade, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O agendamento prévio não precisa ser feito.

Quem deseja garantir uma vaga em Jacareí também deve se dirigir ao Posto de Atendimento, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h30.

Já o Posto de Atendimento de Pindamonhangaba não está realizando atendimento presencial. Os candidatos devem enviar seus currículos pelo aplicativo do Sine ou no portal Emprega Brasil.

Quem está à procura de um emprego na cidade de Taubaté deve enviar seu currículo no e-mail [email protected]. No campo “Assunto”, o interessado deve colocar o nome da vaga desejada. Quem não tem acesso a internet, deve levar seu currículo até o Balcão de Empregos.

