São Paulo abre nova década no palco de 1º título com Telê para tentar arranque rumo à taça

A década 2011-20 acabou sem deixar nenhuma saudade ao São Paulo. Campeão somente uma vez, da Copa Sul-Americana em 2012, o Tricolor colecionou derrotas em todos os tipos de torneio, contra todos os tipos de adversário, ainda que os meses recentes tenham alimentado a esperança de dias melhores pelos lados do Morumbi.

É nisso que o atual líder do Campeonato Brasileiro aposta para começar com o pé direito a nova década. Nesta quarta-feira (6), o São Paulo faz o primeiro jogo de 2021 contra o Red Bull Bragantino, às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, palco que é bastante marcante para a história do clube.

Foi no mesmo estádio desta noite que Telê Santana, para quase todos o maior técnico que já passou pelo Morumbi, conquistou seu primeiro troféu no São Paulo. Em 9 de junho de 1991, o Tricolor segurou um empate sem gols com o Bragantino, de Carlos Alberto Parreira, e garantiu o título brasileiro. Em campo estava Raí, camisa 10 daquele time e hoje executivo de futebol.

Telê desembarcou no clube em outubro de 1990, para a segunda passagem depois de uma primeira curta, 17 anos antes. Logo de cara, perdeu o Brasileirão para o rival Corinthians, o que alimentou a injusta fama de “pé frio”, adquirida nos tempos em que não conseguiu levar a geração de Zico, Sócrates e Falcão a um título mundial com a seleção brasileira.

A libertação aconteceu no primeiro semestre de 1991. Mantido no cargo, Telê desenhou o primeiro São Paulo campeão sob seu comando e garantiu o caneco nas finais contra o Bragantino. Vitória por 1 a 0 no Morumbi, gol de Mário Tilico, e empate no interior confirmaram o terceiro título brasileiro, após 1977 e 1986.

O São Paulo daquela tarde em Bragança tinha Zetti; Zé Teodoro, Antônio Carlos, Ricardo Rocha e Leonardo; Ronaldão, Bernardo, Cafu e Raí; Muller e Macedo.

Time do São Paulo posa para foto oficial antes de ser campeão brasileiro em 1991 Acervo / Gazeta Press

Esse foi o primeiro de tantos troféus de Telê no São Paulo. Campeão paulista em 1991, o treinador atingiu o auge nos dois anos seguintes, com o bicampeonato da Conmebol Libertadores e do Mundial de Clubes, além de mais um estadual (1992), a Supercopa da Libertadores (1993) e duas vezes a Recopa Sul-Americana (1993 e 1994). Sem contar os torneios amistosos.

Inspirado nessa história, o São Paulo tenta largar bem na década, após as decepções na anterior. O time de Fernando Diniz, eliminado na semifinal da Copa do Brasil pelo Grêmio há uma semana, lidera o Brasileirão com sete pontos de vantagem para Atlético-MG e Flamengo (que tem um jogo a menos que os concorrentes).

São 56 pontos na tabela. Se a estatística de um vice-campeão nunca somar mais do que 74 pontos no Brasileiro de pontos corridos, o Tricolor precisa de mais 19 para sair da fila. Ou seja, seis vitórias e um empate provavelmente garantem o troféu. Diniz e companhia esperam que a conta comece hoje, contra um time que ainda não perdeu para o São Paulo na temporada: vitória por 3 a 2 no Paulistão e empate em 1 a 1 na Série A, ambos no Morumbi.