São Paulo abre semana decisiva com otimismo para volta de Luciano contra o Inter

O São Paulo retorna de Curitiba, após o empate em 1 a 1 com o Athletico-PR, com apenas um ponto de vantagem para o vice-líder Internacional, justamente o próximo adversário tricolor, na próxima quarta-feira, no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A semana começa com otimismo com Luciano, desfalque para Fernando Diniz desde o final de 2020. O atacante treinará com o grupo na tarde desta segunda-feira.

No fim de semana, Luciano teve boa evolução na inflamação que tem na perna, que o fez ser desfalque dos últimos quatro compromissos tricolores. A reação do jogador após a atividade e o desconforto ou não na região serão fundamentais para seu retorno contra o Inter.

Juanfran, por outro lado, que atuou no empate na Arena da Baixada, retornou a São Paulo ainda com dores no antebraço. Ele foi medicado e, caso o incômodo permaneça, deverá passar por exame de imagem para detectar se alguma lesão óssea ou não.

O espanhol não está descartado para a partida contra o Internacional.

Juanfran, do São Paulo, em disputa com Fernando Canesin, do Athletico-PR, pelo Brasileirão Mauro Fanha/iShoot/Gazeta Press

Desfalque certo é o zagueiro Arboleda, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Para seu lugar, o favorito para o duelo que vale a liderança é Diego Costa.

Depois de liderar com folga o Brasileirão, o São Paulo agora vê a disputa ficar acirrada. Com 57 pontos, a equipe de Fernando Diniz tem um a mais do que o Inter e quatro de diferença para o Atlético-MG. Caso o Flamengo consiga vencer os dois jogos a menos que tem a fazer, ficaria dois apenas dois pontos e na cola dos paulistas.