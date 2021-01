São Paulo busca retomar paz e liderança diante do Coritiba

O São Paulo vai em busca de muitos objetivos diante do Coritiba, neste sábado (23), às 19h, no Morumbi. As principais, claro, são a retomada da liderança do Campeonato Brasileiro e trazer de volta um clima mais ameno, principalmente depois da goleada sofrida para o Internacional por 5 a 1.

São Paulo diminui chances pela taça: veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão



Logo depois dessa dura derrota, o São Paulo viu o ambiente chacoalhar. Na quinta-feira, um dia depois do revés, o diretor executivo Raí e o capitão Daniel Alves concederam entrevista coletiva para tentarem explicar os motivos da queda brusca. Eles trataram de acalmar os ânimos e garantir confiança no trabalho do técnico Fernando Diniz.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO

O treinador inclusive, parece depender de um bom resultado contra o Coritiba para se manter no cargo. Uma derrota, ou até mesmo um empate, pode significar sua saída do São Paulo, faltando sete rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Diniz está no comando desde setembro de 2019.

Já na sexta-feira, foi a vez da principal torcida organizada do São Paulo, Independente Tricolor, protestar na frente do CT da Barra Funda. No protesto, eles jogaram milho na entrada do centro de treinamento e estenderam faixas pedindo a saída de Diniz e também de Daniel Alves.

– A nossa indignação é com o time, com o técnico e com a diretoria. Ontem, o Daniel Alves deu uma entrevista falando que o grupo não gostou que saiu um diretor. Mas como que um diretor mexe com um ano todo de trabalho do time? Os jogadores pararam de correr, o treinador não consegue ter o time na mão… Queremos saber o que está acontecendo com o São Paulo – afirmou Gersinho, um dos diretores da Independente, ao programa ‘Os Donos da Bola’, da TV Bandeirantes.

Caso vença o Coxa, o São Paulo retoma a liderança com 60 pontos, ficando a um de distância do Internacional, que tem 59. Porém, o Colorado enfrenta o Grêmio, no domingo, e pode voltar a liderar a competição nacional.

Portanto, o Tricolor vai viver mais uma ‘final’. Se vencer, ficará em primeiro lugar momentaneamente e aliviará a pressão. Se perder, pode instaurar de vez a crise e ver até mesmo o segundo lugar em perigo. Clima decisivo no Morumbi para esta noite.