São Paulo busca se manter invicto em clássicos no Morumbi na temporada

O São Paulo tem vários motivos para que uma vitória sobre o Santos seja de extrema importância para a temporada. Além de manter uma boa vantagem na liderança do Brasileirão, o Tricolor defende uma invencibilidade em casa nos clássicos na temporada.

Repetiu o desempenho deste ano? Veja a colocação do São Paulo após a 28ª rodada do Brasileirão desde 2003



Até o momento, foram disputados três jogos contra rivais no estádio, sendo duas partidas contra o Corinthians e uma diante do Santos. Foram duas vitórias (ambas por 2×1) e um empate (0x0 contra o Peixe). Fora de casa nesse ano, o time de Fernando Diniz venceu o Palmeiras (2×0), empatou com o Santos (2×2) e perdeu para o Corinthians (0x1).

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Caso vença o Santos neste domingo, o São Paulo mantém a invencibilidade e tem somente o clássico contra o Palmeiras, no Morumbi, dia sete de fevereiro, para confirmar a fase invicta em jogos contra os rivais paulistas.

Não é somente nessa temporada que a equipe vem conseguindo bons placares em casa contra os rivais. Nas últimas cinco partidas, foram quatro vitórias e um empate, com oito gols marcados e quatro sofridos, somando 86% de aproveitamento.

VEJA OS ÚLTIMOS CLÁSSICOS DO SÃO PAULO NO MORUMBI



São Paulo 3×2 Santos – Brasileirão 2019

São Paulo 1×0 Corinthians – Brasileirão 2019

São Paulo 0x0 Corinthians – Paulistão 2020

São Paulo 2×1 Santos – Paulistão 2020

São Paulo 2×1 Corinthians – Brasileirão 2020