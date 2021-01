São Paulo completa 91 anos sob forte tensão

O dia 25 de janeiro, além de marcar o aniversário da cidade de São Paulo, também é o dia em que o torcedor tricolor comemora mais um ano da criação do São Paulo Futebol Clube. Em 2020, a instituição completa 91 anos de muitas glórias, mas que, ultimamente, tem sido coisa do passado.

Desde 2012 o Tricolor do Morumbi não levanta uma taça. Com a boa campanha no Campeonato Brasileiro, criou-se a expectativa de que o time, que virou o ano como líder isolado da competição, pudesse conquistar o título. Mas o 2021 dos são-paulinos começou como um grande pesadelo, e a equipe de Fernando Diniz ocupa a segunda colocação, já quatro pontos atrás do novo líder.

Embora seja o mais novo entre os paulistas, o São Paulo sempre teve destaque no futebol nacional. Fundado em 1930, após a fusão entre membros do Clube Athletico Paulistano e da Associação Atlética das Palmeiras, conseguiu rapidamente destaque, conquistando já em 1931 seu primeiro Campeonato Paulista.

Ao todo, já são três Libertadores, três Mundiais, seis Brasileiros, uma Copa Sul-Americana, 21 Paulistões, entre outros títulos que enchem a galeria de troféus do clube. O sempre orgulhoso torcedor são-paulino não vê a hora de voltar a gritar “é campeão”, e poder novamente comemorar o aniversário do Tricolor sem a enorme seca de títulos, que tem estado sempre presente no Morumbi nos últimos anos.