São Paulo completa um mês sem vencer e tem aproveitamento de vice-lanterna no Brasileirão em 2021

O início de 2021 foi decepcionante para o torcedor do São Paulo. Se acabou o ano passado com sete pontos de gordura no Campeonato Brasileiro e a liderança que lhe dava certo favoritismo ao título, agora o Tricolor se vê mergulhado em crise.

Com três derrotas e dois empates em cinco partidas no ano, a equipe paulista caiu de rendimento a ponto de apresentar o segundo pior aproveitamento do Brasileirão no mês de janeiro. O time somou apenas dois dos 15 pontos possíveis, ficando com 13,3% no quesito.

Os são-paulinos só estão à frente do Botafogo, que não somou ponto algum nos jogos que disputou em 2021. Dessa forma, o São Paulo é uma das duas equipes da Série A que ainda não venceram neste ano. O último triunfo tricolor foi em 26 de dezembro: 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã.

O aproveitamento e dá, entre outras razões, pela piora dos sistemas ofensivo e defensivo do time. Nas partidas disputadas em janeiro, o Tricolor marcou cinco gols e sofreu 12, nove em dois jogos apenas: 4 a 2 para o Red Bull Bragantino e 5 a 1 para o Internacional, hoje o novo líder da competição.

A equipe de Fernando Diniz tenta recuperar a confiança e seguir na briga pelo título neste domingo (1). O São Paulo encara o Atlético-GO, às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada da competição.

Para essa partida, Diniz conta com o meia Gabriel Sara, fora contra o Coritiba por uma indisposição estomacal. Quem também pode aparecer entre os relacionados é o meia Hernanes, desfalque nas partidas recentes por COVID-19.