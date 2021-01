São Paulo define Rui Costa como substituto de Raí para chefiar o futebol

A nova diretoria do São Paulo definiu seu novo diretor de futebol. Com a saída de Raí do cargo ao final da atual temporada, no final de fevereiro, Rui Costa assumirá o cargo com um contrato de três anos, mesmo período da gestão Julio Casares.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O dirigente tem o perfil desejada pelo novo mandatário do clube por estar acostumado com ‘matéria-prima barata’, um ponto considerado fundamental pela nova diretoria.

O acordo entre as duas partes já existe, pendente somente do anúncio oficial. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho e confirmada pela reportagem dos canais Disney.

O nome de Rui Costa se tornou o favorito para assumir o cargo depois da desistência por Rodrigo Caetano, que estava no Internacional e assumiu o mesmo cargo no Atlético-MG no início de janeiro.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Os grandes impeditivos para assinatura com Caetano foram o alto salário pedido e a impossibilidade de o dirigente ter autonomia como tinha no Colorado. O nome de Paulo Pelaipe chegou a ser cogitado, mas não houve contato por parte da diretoria são-paulina.

Rui Costa teve passagens por Grêmio, onde iniciou a carreira e esteve presente no projeto da Arena, na Chapecoense, no Athletico-PR e no Atlético-MG, seu último clube.