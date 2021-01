São Paulo domina premiação dos melhores de dezembro no Brasileirão e tem 3 nomes escolhidos; confira!

Artilheiro do São Paulo na temporada, Brenner tem uma nova marca para comemorar. O jovem atacante foi apontado como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de dezembro.

A eleição foi feita por meio dos canais oficiais do Brasileirão. O top 3 ainda contou com mais dois jogadores do São Paulo. O segundo lugar ficou com Daniel Alves e o terceiro com Luciano.

Ao longo do mês de dezembro, Brenner foi importante para que o Tricolor conseguisse se firmar na liderança, marcando cinco gols em seis jogos.

Agora, o São Paulo tenta emplacar em janeiro o terceiro prêmio consecutivo de “Jogador do Mês”. Em novembro, o eleito havia sido Luciano.