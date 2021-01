São Paulo é 3ª equipe que mais sofreu gols por erros individuais no Brasileirão

O São Paulo é a terceira equipe que mais sofreu gols por erros individuais neste Campeonato Brasileiro. Com oito falhas que acabaram resultando em bolas na rede da própria meta, o Tricolor fica atrás apenas de Flamengo, com 12, e Atlético-GO, com 13 lambanças.

Base da filosofia de jogo do técnico Fernando Diniz, a saída de bola desde a defesa, de pé em pé, não deu muito certo em algumas oportunidades ao longo da temporada, embora a quantidade de acertos tenha sido bem maior.

Diego Costa foi quem mais acabou facilitando a vida do adversário para marcar gols, com duas falhas, ao lado de Gabriel Sara, que também falhou duas vezes. Daniel Alves, Igor Vinícius, Tiago Volpi e Léo também já “entregaram” na atual temporada.

O alto número de gols concedidos por erros individuais de São Paulo e Flamengo chama atenção, já que ambas as equipes brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. É verdade que os times apresentaram uma queda de desempenho drástica nos últimos jogos, mas, com nove rodadas restantes para uns, e dez para outros, tricolores e rubro-negros seguem como favoritos à conquista.