São Paulo e Flamengo despencam, Atlético-MG sobe sem jogar e Inter entra na briga pelo título

Definitivamente não são apenas mais dois postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. A semana horrível de São Paulo e Flamengo motivou rivais, que passaram a somar pontos, viram a diferença na tabela diminuir e ganharam até motivos matemáticos para crer na taça.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

É o que mostra o FiveThirtyEight, site parceiro da ESPN especializado em calcular as probabilidades de título e rebaixamento utilizando uma série de combinações (mando de campo, quantidade de jogos, rivais e outros dados).

Tricolores e rubro-negros seguem favoritos, mas viram suas possibilidades diminuírem bastante da 28ª para a 29ª rodada. Derrotado pelos reservas do Santos, o São Paulo caiu de 55% para 47%, enquanto o Flamengo, surpreendido pelo Ceará no Maracanã, foi de 24% para 16% de chance de ser campeão.

Quem se deu muito bem foi o Internacional. Com uma sequência impressionante de cinco vitórias, algo inédito no campeonato, o time de Abel Braga assumiu a vice-liderança e está a três pontos do São Paulo. Agora, soma 11% de probabilidade de conquistar o Brasileirão, o que não acontece desde 1979.

Internacional comemora gol contra o Goiás no Beira-Rio Ricardo Duarte

Entre São Paulo, Flamengo e Inter está o Atlético-MG, que não atuou no meio de semana (partida contra o Santos foi adiada, por causa do compromisso do rival na Conmebol Libertadores) e volta a campo nesta segunda-feira (11), contra o Red Bull Bragantino. A equipe de Jorge Sampaoli aparece com 15% de chances, número que pode aumentar, já que tem dois jogos a menos que o líder.

Ainda aparecem com chances de título: Palmeiras, com 6%, e Grêmio, com 5%. Ambos, que farão a final da Copa do Brasil no mês de fevereiro, também têm jogos a menos em comparação ao primeiro colocado São Paulo, o que pode deixá-los mais vivos na briga.

Restam nove rodadas (sem contar as partidas atrasadas) para o encerramento do campeonato, marcado para 24 de fevereiro. Até lá, muita conta vai ser feita pelos envolvidos.