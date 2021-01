São Paulo e Fluminense empatam em jogo de ida da final da Copa do Brasil Sub-17

Em jogo de ida da final da Copa do Brasil Sub-17, São Paulo e Fluminense empataram em 0 a 0, nesta segunda-feira, no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia. A partida de volta, que definirá o vencedor do torneio, será realizada na sexta-feira, às às 17h30 (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O duelo marcou o reencontro das equipes após a semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria. Na ocasião, o time carioca superou o clube do Morumbi nos pênaltis e acabou sagrando-se campeão após superar o Athletico-PR na grande decisão.

Apesar de jogar fora de casa, o Fluminense foi quem criou as principais chances de gol no primeiro tempo. Matheus Martins foi o autor das oportunidades visitantes. Aos quatro minutos, obrigou o goleiro Leandro a fazer uma boa defesa após chute de dentro da área. Pouco depois, assustou em cobrança de falta que passou perto da meta são-paulina. Pouco antes do intervalo, tirou tinta da trave com um chute colocado.

Na primeira etapa, no entanto, o São Paulo reclamou muito de um pênalti não marcado. Aos 16 minutos, a bola bateu na mão de Caio Amaral após finalização de Beraldo.

No segundo tempo, o Fluminense quase abriu o placar com Arthur, que chutou no canto e exigiu grande defesa de Leandro. Após o lance, no entanto, o São Paulo passou a dominar as ações do confronto, mas o goleiro Cayo Fellype impediu que o marcador fosse alterado. o Arqueiro de Xerém fez grandes intervenções em arremates de João Adriano e Negrucci.

Nos minutos finais, o Tricolor carioca ameaçou com João Neto, após bola escorada por Gustavo Lobo, mas Leandro mostrou, mais uma vez, a razão pela qual é um dos destaques do São Paulo na Copa do Brasil Sub-17.