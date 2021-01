São Paulo empata com o Coritiba em casa, chega a seis jogos sem vencer e não retoma a liderança do Brasileirão

O São Paulo empatou com o Coritiba por 1 a 1, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e segue sem vencer no ano. O gol do tento são-paulino foi marcado por Luciano, no começo da segunda etapa. Logo depois, Sarrafiore empatou e deu números finais à partida.

Com o empate, o São Paulo permanece na vice-liderança com 58 pontos, um a menos que o Internacional, líder, com 59, e que ainda jogará na rodada neste domingo, quando faz o clássico contra o Grêmio. Já o Coxa segue na 18ª posição, com 27 pontos conquistados.

As duas equipes voltam a campo pela 33ª rodada do Brasileirão. O São Paulo enfrenta o Atlético-GO, às 16h, no próximo domingo (31), em Goiânia, enquanto o Coritiba pega o Grêmio, no mesmo dia, às 16h, no Couto Pereira.

JOGO COMEÇA COM CHANCES PARA AS DUAS EQUIPES

O jogo começou com o São Paulo tentando impor o seu ritmo, com a posse de bola e passes desde a defesa. Porém, a primeira chance da partida foi do Coritiba. Aos cinco minutos, Nathan Silva deu belo passe para Natanael, que cruzou para Galdezani. O meia cabeceou e mandou para fora.

Com 12 minutos, Juanfran recebeu e cruzou na cabeça de Brenner. O camisa 30 do Tricolor cabeceou sozinho, na marca do pênalti, mas jogou a esquerda da meta de Wilson. Dois minutos depois, foi a vez de Igor Gomes levantar na medida para Juanfran. O lateral-direito bateu de primeira, para a defesa do goleiro paranaense.

LUCIANO PERDE DUAS BOAS CHANCES DE ABRIR O PLACAR

​Buscando a vitória a qualquer custo, o São Paulo partia para o ataque e pressionava o Coritiba. Aos 22 minutos, Reinaldo cruzou e o camisa 11 tocou de ombro na bola dentro da área, mandando ela por cima da meta. O jogo deu uma esfriada, com o Tricolor trocando passes e defendo as investidas do rival.

O São Paulo voltou a assustar aos 37 minutos. Luan tentou a jogada, foi travado e a bola sobrou para Daniel Alves, que cruzou para Luciano. O atacante novamente tocou de cabeça, mas desta vez, Wilson defendeu.

WILSON SALVA O CORITIBA NO MORUMBI

O Coritiba tomava pressão cada vez mais, o que fez o goleiro Wilson trabalhar. A melhor chance são-paulina foi aos 44 minutos. Luciano recebeu de Reinaldo já dentro da área, cruzou rasteiro e Daniel Alves dominou, girou e bateu, mas o goleiro do Coxa fez grande defesa.

Antes do final do primeiro tempo, com 44 minutos, Luciano novamente tentou marcar de cabeça, mas mandou a bola para fora. Fim de primeiro tempo no Morumbi.

COXA PERDE BOA CHANCE NO COMEÇO DA SEGUNDA ETAPA

​Perdendo a partida, o São Paulo veio com alterações. Vitor Bueno entrou no lugar de Bruno Alves e Pablo entrou na vaga de Brenner. Porém, quem teve a primeira chance foi o Coritiba. Logo com um minuto, Galdezani tocou boa bola para Nathan. O camisa 17 saiu na cara de Volpi e tentou a finalização, mas o goleiro fez grande defesa.

Quatro minutos depois, o São Paulo respondeu. Reinaldo cruzou a meia altura, mas Jonathan salvou e afastou para escanteio antes chegada do atacante Luciano, que aparecia nas costas da defesa.

LUCIANO, SEMPRE ELE, ABRE O PLACAR

​Empatando a partida, o São Paulo sabia que só uma vitória bastaria para amenizar a crise e dar uma resposta ao torcedor. E ela veio aos 13 minutos. Igor Gomes acelerou a jogada e tocou para Pablo. O camisa nove fez o pivô e ajeitou para Luciano bater de primeira e abrir o placar.

Aos 20 minutos, a zaga do Coritiba salvou mais um gol de Luciano. Daniel Alves abriu com Igor Gomes, que devolve. O camisa 10 passou para Juanfran invadir a área. O lateral cruzou e Luciano ia marcar, mas Vermudt tirou antes da bola chegar ao artilheiro são-paulino.

SÃO PAULO DESPERDIÇA OPORTUNIDADES DE AMPLIAR

Em vantagem no marcador, o São Paulo se tranquilizou e passou a chegar com mais facilidade na área do Coritiba. Aos 23 minutos, Luciano dividiu com o zagueiro e a bola sobrou para Daniel Alves. O capitão dominou, mas tropeçou na bola em frente ao gol e foi desarmado.

Com 25 minutos, a melhor chance de fazer dois a zero no marcador. Vitor Bueno puxou o ataque e mandou um belo passe para Pablo. O camisa nove invadiu a área e livre, bateu rasteiro para Wilson defender com o pé. O Coxa chegou com Neilton, cinco minutos depois, mas o ex-São Paulo chutou longe.

CORITIBA APROVEITA E EMPATA

O tempo passava e parecia que o Coritiba não teria chances contra o São Paulo. Ledo engano. Com 36 minutos, Ricardo Oliveira recebeu na esquerda, Arboleda deu espaço e ele cruzou rasteiro para Sarrafiore, de primeira, bater para o gol da entrada da área e empatar.

Depois, o jogo não teve muitas emoções até o apito final. Fim da partida, com o São Paulo seguindo no jejum e não retomando a liderança do Brasileirão.



FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 1 CORITIBA

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data e Horário: 23 de janeiro de 2021 (sábado), às 19h

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Gols: 1-0 Luciano (13’2ºT), 1-1 Sarrafiore (36’2ºT)

Cartões amarelos: Luciano (São Paulo), Nathan Silva e Matheus Galdezani (Coritiba)

Cartões vermelhos:

SÃO PAULO: Volpi; Juanfran (Toró, aos 43’2ºT), Bruno Alves (Vitor Bueno, Intervalo), Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê e Igor Gomes (Igor Vinicius, aos 43’2ºT); Brenner (Pablo, Intervalo) e Luciano. Técnico: Fernando Diniz.



CORITIBA: Wilson; Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Jonathan; Hugo Moura, Nathan Silva (Pablo Thomaz, aos 32’2ºT), Hugo Moura, Matheus Galdezani (Matheus Bueno, aos 43’2ºT), Luiz Henrique (Sarrafiore, aos 18’2ºT), Rafinha (Neilton, aos 18’2ºT); Nathan (Ricardo Oliveira, aos 32’2ºT). Técnico: Júlio Sérgio.