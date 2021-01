São Paulo oficializa Muricy Ramalho como coordenador de futebol

Velho conhecido no CT da Barra Funda, Muricy Ramalho está de volta ao São Paulo. Após cinco anos afastado do clube em que conquistou um tricampeonato brasileiro de forma consecutiva como treinador, o ex-comentarista do Grupo Globo será coordenador técnico do clube. Julio Casares, eleito novo presidente tricolor, fez o convite para o cargo ainda durante a eleição.

Após a posse no primeiro dia do ano, Casares confirmou o que tinha prometido e oficializou a contratação de Muricy. Nas suas redes sociais, o São Paulo anunciou o retorno de um dos maiores ídolos do clube com a mensagem #MuricyTáEmCasa.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Muricy ganhou a fama de ser um líder dentro do vestiário e capaz de administrar grupos de jogadores que não estão rendendo o seu máximo, como em 2013, quando foi chamado para salvar o Tricolor do rebaixamento no Brasileirão, empreitada concluída com sucesso.