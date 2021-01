São Paulo oficializa retorno de Muricy com vídeo sobre a história do ídolo com o clube

Muricy Ramalho está de volta ao São Paulo. Neste sábado, o clube anunciou o retorno do ídolo do clube para a função de coordenador técnico.

Nas redes sociais, o perfil oficial tricolor fez uma retrospectiva da vida do profissional, que nasceu em 1955 e torce pelo clube desde a infância.

Em 1973, já como jogador profissional, iniciou a trajetória no clube paulista. Ele ficou no São Paulo até 1979. Neste período, conquistou duas vezes o Paulistão (1975 e 1978) e o Campeonato Brasileiro (1977).

Depois, Muricy Ramalho teve uma passagem em 1994 como auxiliar de Telê Santana. Logo no primeiro ano, ele comandou o time de garotos na Copa Conmebol e conquistou a competição, enquanto o time profissional atuava no Brasileirão.

Por conta dos problemas de saúde de Telê, Muricy assumiu de vez o São Paulo em 1995 e ficou até o fim de 1996 sem muito brilho. No entanto, ele entraria para a história do clube dez anos depois.

Retornou ao São Paulo em 2006 e comandou o então time atual campeão do mundo ao tricampeonato do Brasileirão. Ele venceu, com sobras, as edições de 2006, 2007 e 2008. Muricy ficou no clube até 2009.

Muricy Ramalho, ex-treinador do São Paulo Maycon Soldan/Codigo 19/Gazeta Press

Depois disso, Muricy voltou a trabalhar no São Paulo em 2013, quando o clube passava por uma situação difícil no Brasileirão. Ele recuperou a equipe e ficou no Morumbi até 2015, sua penúltima experiência como treinador.

A última foi no Flamengo, em 2016, mas os problemas de saúde o afastaram do futebol. Por conta disso, Muricy passou a ser comentarista da TV Globo e estava na emissora até receber o convite do São Paulo para retornar em 2021.