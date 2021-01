São Paulo pode ter até 5 reforços no clássico com o Santos

Depois de ser massacrado pelo Red Bull Bragantino na primeira partida do ano, o São Paulo enfrenta o Santos neste domingo, no Morumbi, às 16h, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro para tentar a reabilitação.

A boa notícia para Fernando Diniz é que o técnico contou com o retorno de importantes peças do time nos treinos desta sexta-feira.

Pablo e Luciano, que se recuperavam de lesões, voltaram a treinar. O camisa 9 participou da atividade inteira, enquanto o outro esteve presente apenas de forma parcial nos trabalhos realizados.

Arboleda, que ficou de fora contra o Red Bull por um problema muscular, também participou normalmente dos treinos, bem como Juanfran, que esteve ausente por problemas pessoais.

Além dos quatro, Luan volta de suspensão e deve ser o volante titular.

Por outro lado, Diniz não contará com Tchê Tchê e Bruno Alves, ambos suspensos.

Veja a provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Diego Costa (Léo), Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno (Luciano) e Brenner.