São Paulo retomará as aulas presenciais em 1º de fevereiro

Rossieli Soares, secretário estadual de Educação de São Paulo, informou nesta segunda-feira (04) que a volta às aulas presenciais deve acontecer no estado a partir do dia 1º de fevereiro. O retorno será obrigatório para professores e estudantes. Afirmação foi feita pelo secretário em entrevista ao jornal EPTV de Campinas, da Globo.

De acordo com ele, a retomada parcial em setembro ocorreu com sucesso, sem o registro de casos da covid-19 dentro das escolas:

“Mesmo que estejamos eventualmente na bandeira vermelha, voltaremos em rodízio com máximo de até 35% dos alunos no mesmo turno. Já tivemos a volta no dia 8 de setembro de mais de 2800 escolas com atividades e não tivemos nenhum caso de transmissão dentro das nossas escolas”, disse.

No entanto, tal decisão pela retomada das aulas presenciais ser obrigatória a partir de 1º de fevereiro ainda não foi oficializada. Tal definição sobre a obrigatoriedade depende da decisão do Conselho Estadual. O Conselho deve se reunir para debater o assunto no dia 13 deste mês. Ainda de acordo com o secretário, a decisão do Conselho será uma regra para todos os sistemas a ele ligados. No entanto, o calendário é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, de modo, que os municípios podem ter datas distintas.

Assim, segundo Soares, “o Conselho vai decidir se é obrigatório o retorno dos estudantes, esse tipo de regra mais geral, para esse tipo será sim obrigatório por parte dos municípios”.

O secretário informou ainda que alunos e professores dos grupos de risco da covid-19 que apresentarem atestado não terão a obrigatoriedade de retornar às salas de aula. Nesses casos, os docentes poderão continuar fazendo trabalho remoto.

