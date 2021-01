São Paulo se aproxima de igualar maior sequência sem vitórias da temporada

O São Paulo não começou bem o ano de 2021. A equipe perdeu o embalo no Campeonato Brasileiro, deixou a liderança da competição e ainda não conquistou vitórias no mês de janeiro.

Para piorar, a má fase Tricolor pode ganhar mais uma marca negativa diante do Atlético-GO. Caso não vença a partida, o time igualará a maior sequência sem triunfos desta temporada.

Entre os meses de setembro e outubro de 2020, o São Paulo não saiu de campo com a vitória em sete jogos consecutivos. Ao todo, foram três partidas pela Libertadores e quatro pelo Brasileirão, obtendo cinco empates (contra Bragantino, Santos, River Plate, Internacional e Coritiba) e duas derrotas (LDU e River Plate).

A sequência negativa gerou protestos da torcida e fez com que o técnico Fernando Diniz balançasse no cargo. Porém, a diretoria manteve o treinador e o time conseguiu se recuperar no torneio nacional, mas foi eliminado da Liberta na fase de grupos.

O Tricolor atualmente vem de seis jogos sem vitória, sendo um deles pela Copa do Brasil e os outros cinco pelo Campeonato Brasileiro. A equipe conquistou três empates (contra Grêmio, Athletico-PR e Coritiba) e três derrotas (Bragantino, Santos e Inter).

O confronto diante do Atlético-GO acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. A seis rodadas do término do Brasileirão, o São Paulo ocupa a vice-liderança com 58 pontos, quatro de distância para o Internacional.