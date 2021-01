São Paulo segue treinamentos para enfrentar o Bragantino pelo Brasileirão

O São Paulo segue se preparando para sua próxima partida, a primeira da equipe em 2021. Na quarta, o Tricolor encara o Red Bull Bragantino às 21h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela 28ª rodada do Brasileirão.

O elenco voltou ao CT da Barra Funda para mais uma sessão de treinamentos neste domingo. As atividades contaram com a presença do lateral-esquerdo Reinaldo, que volta ao time após cumprir suspensão contra o Grêmio.

O atacante Luciano, que não apareceu nas imagens divulgadas pelo clube, deve ser avaliado e ainda é dúvida. Com uma inflamação causada por um cisto que estourou em seu joelho direito, o jogador foi desfalque na partida diante do Tricolor gaúcho e não possui previsão de retorno.

O técnico Fernando Diniz ainda terá as ausências de Luan e Pablo. O volante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o atacante se recupera de uma lesão muscular.

O grupo volta aos treinos na manhã desta segunda, na Barra Funda. O São Paulo lidera o Campeonato Brasileiro com 56 pontos, sete a mais que o vice-líder Atlético-MG. Já o Bragantino ocupa a 13ª posição e totaliza 31 pontos.