São Paulo supera, em 5 rodadas, o que tinha de derrotas no Brasileirão inteiro e ‘joga fora’ gordura na ponta

O ano de 2021 não começou nada bem para o São Paulo. Em uma semana trágica dentro de campo, o Tricolor levou 4 a 2 do Red Bull Bragantino, perdeu o clássico para os reservas do Santos e viu a gordura na liderança do Campeonato Brasileiro diminuir consideravelmente.

E o acúmulo de maus resultados evidencia a má fase de um time que passou meses sem ser superado por nenhum time na Série A e, hoje, vê o número de derrotas se multiplicar justamente na reta decisiva da competição.

Da 1ª à 24ª rodada, disputadas entre 13 de agosto e 9 de dezembro, o São Paulo perdeu apenas duas vezes: 2 a 1 para o Vasco, em São Januário, e 3 a 0 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no jogo lembrado pelos tricolores pelo do gol de Luciano anulado incorretamente, quando o placar marcava 0 a 0.

Desde então, o time disputou mais cinco partidas e somou três derrotas: 1 a 0 para o Corinthians, na NeoQuímica Arena, e as duas já citadas, para Bragantino e Santos (a primeira no Morumbi no campeonato). A sequência fica completa com vitórias sobre Atlético-MG (3 a 0, no Morumbi) e Fluminense (2 a 1, no Maracanã).

Fernando Diniz lamenta lance de São Paulo x Vasco Mauro Horita / Gazeta Press

A oscilação fez os concorrentes do São Paulo se aproximarem. Tratado como fora da briga pela maior parte dos analistas, o Internacional cresceu de produção, venceu os últimos cinco jogos e colou no Tricolor. É o segundo colocado, agora com três pontos a menos, algo expressivo para quem já esteve 12 atrás do líder.

Grêmio e Palmeiras também se aproveitaram e cresceram na briga. Estão respectivamente em quinto e sexto lugares, com 48 e 47 pontos, mas possuem dois jogos a menos que o São Paulo, o que permite sonhar em colar no atual líder.

Outro beneficiado é o Atlético-MG, que joga nesta segunda-feira (11), contra o Red Bull Bragantino. Com dois jogos a menos, o Galo tem nas mãos a chance de alcançar os 55 e ficar a um do Tricolor de Fernando Diniz. O único que não aproveitou foi o Flamengo, que perdeu duas consecutivas, como o São Paulo.

Restam nove rodadas para o término do Brasileirão, que, agora, parece ter bem mais postulantes ao título do que há algumas semanas. Mérito de quem soube se aproximar do líder, que vive sua pior fase justamente na hora que não podia oscilar.