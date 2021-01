São Paulo tem Arboleda de volta e escalação que garantiu arrancada e liderança do Brasileirão; veja time

O São Paulo tentará a volta por cima no Campeonato Brasileiro neste sábado (23), contra o Coritiba, com a mesma escalação responsável por levar o time à liderança e com vantagem de sete pontos para o segundo colocado.

Pressionado pela sequência de cinco jogos sem vencer, quatro deles no Brasileirão, o técnico Fernando Diniz tem a volta de Arboleda. O zagueiro cumpriu suspensão e não atuou na goleada por 5 a 1 para o Internacional, na quarta (20).

O camisa 5 reassume a vaga de Léo Pelé, seu substituto na rodada passada, e forma dupla com Bruno Alves. Outra mudança será no meio-campo, em que Igor Gomes volta à equipe titular no lugar de Tchê Tchê.

Assim, o Tricolor que treinou nesta sexta (22) foi: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.

Foi justamente essa base que viveu a melhor fase do São Paulo na temporada, classificando o time à semifinal da Copa do Brasil, após passar por Fortaleza e Flamengo, e também à ponta do Brasileirão. Agora, caberá ao mesmo time reabilitar a campanha.

Arboleda durante treino do São Paulo Rubens Chiri / saopaulofc.net

A vitória contra o Coxa é vista como fundamental para a manutenção do emprego de Fernando Diniz. Pessoas próximas ao presidente Julio Casares são favoráveis à troca no comando, mas o cartola, aconselhado pelo executivo Raí e o coordenador Muricy Ramalho, decidiu mantê-lo no cargo.

Segundo o comentarista dos canais ESPN Jorge Nicola, quatro treinadores foram oferecidos à cúpula são-paulina nas últimas horas. Dois nomes são conhecidos: Mano Menezes, demitido do Bahia há um mês, e Guillermo Barros Schelotto, argentino que estava no Los Angeles Galaxy. Os outros dois, um argentino e um português, não foram confirmados.