São Paulo tem ônibus de jogadores atingido por pedradas antes de encarar o Coritiba; 14 são presos

A crise no São Paulo ganhou um novo capítulo neste sábado (23), horas antes da partida contra o Coritiba, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O ônibus tricolor foi alvo de uma emboscada a caminho do estádio, enquanto levava jogadores e membros da comissão técnica do CT da Barra Funda para o jogo, que começa às 19h (de Brasília). Pedras e rojões foram atirados conta o veículo do time.

Na chegada ao Morumbi, foi possível ver uma série de buracos no veículo, um visível na parte dianteira e outros na lateral. Nas redes sociais, o São Paulo informou que 14 pessoas que participaram do ato já foram detidas pela Polícia Militar.

Também pela rede social, o Tricolor reportou que não houve feridos na delegação, e que bombas e artefatos de guerra foram apreendidos pela PM.

“O clube segue acompanhando o caso e oferecendo todo o apoio às autoridades”, postou.

O fato acontece um dia depois de um grupo de torcedores protestar em frente ao centro de treinamento do São Paulo. No ato, os tricolores pediram as saídas do executivo de futebol Raí e do técnico Fernando Diniz, além de protestar contra o meia e capitão Daniel Alves.

O ônibus do São Paulo foi vítima de ataque de pedras a caminho do Morumbi. O clube já tomou as providências cabíveis contra os responsáveis. Já foram identificadas e detidas 14 pessoas. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 23, 2021

O São Paulo vai a campo para tentar a recuperação no Brasileirão. Sem vencer há quatro rodadas, e cinco jogos na temporada total, o time perdeu a vantagem de sete pontos na liderança e vem de goleada por 5 a 1 para o Internacional, no mesmo Morumbi.

So uma vitória contra o Coritiba aliviaria a pressão sobre atletas e também Fernando Diniz. O trabalho do técnico tem sido questionado nos bastidores e corre risco de ser interrompido pela diretoria, agora encabeçada pelo presidente Julio Casares