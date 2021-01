São Paulo tem segundo caso de COVID-19 no Brasileiro e sofre desfalque para próximas rodadas

O atacante Toró, do São Paulo, testou positivo para COVID-19 no exame para o duelo contra o Red Bull Bragantino, conforme anunciou o clube nesta terça-feira.

“O atleta está assintomático, em isolamento e assistido pelo departamento médico do clube”, escreveu os tricolores, que têm o segundo caso de coronavírus no elenco. Em novembro, Tchê Tchê havia testado positivo.

Vale lembrar que Robert Arboleda também já contraiu o vírus, mas isso ocorreu durante o período de pausa das competições.

Toró é reserva no ataque do time paulista e soma 18 partidas na temporada, sendo apenas uma como titular. Ele fez um gol, marcado na vitória sobre o Atlético-MG no mês passado.

Líder do Campeonato Brasileiro após 27 rodadas e com sete pontos de vantagem, o São Paulo visita o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira.