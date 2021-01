São Paulo vence o Palmeiras nos pênaltis e avança à final da Copa do Brasil Sub-17

O São Paulo está na grande final da Copa do Brasil Sub-17. Depois de vencer o jogo de ida da semifinal por 2 a 0, o Tricolor perdeu pelo mesmo placar para o Palmeiras nesta quinta-feira, em casa, mas, nos pênaltis, triunfou por 5 a 4.

Após um início equilibrado, o Alviverde passou a tomar conta das ações ofensivas na reta final da primeira etapa. A melhor chance saiu aos 35 minutos, quando Brian aproveitou rebote para finalizar à queima roupa, mas Leandro se atirou na bola para executar uma defesa espetacular.

Já na segunda etapa, a pressão do Verdão enfim se transformou em gols. Aos 11, a defesa são-paulina vacilou na saída de bola e Giovani aproveitou. O camisa 10 tocou na saída do goleiro e abriu o placar. Os anfitriões tiveram uma grande chance de empatar logo na sequência, porém Caio, de frente para o gol, isolou. E o tento perdido acabou fazendo falta, já que, aos 32, Ruan Santos anotou o segundo do Palestra e levou a disputa aos pênaltis.

Nas cobranças, no entanto, quem se deu melhor foi o São Paulo. Brian, Patryck, Flavio, Negrucci e Pet converteram as suas cobranças e contaram com o brilho de Leandro, que defendeu a batida de Kevin, para avançar à final.

Na decisão, o Tricolor Paulista enfrenta o Fluminense, que eliminou o Flamengo nas semifinais.