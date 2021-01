São Paulo x Coritiba: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Em duelo com motivos distintos no Campeonato Brasileiro, São Paulo e Coritiba se enfrentam neste sábado (20), às 19h, no Morumbi, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o vice-líder da competição, com 57 pontos. Já o Coxa está na 18ª colocação, com 26 pontos.

São Paulo diminui chances pela taça: veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão



Pressionado para o duelo, o técnico Fernando Diniz terá a volta do zagueiro Arboleda, que estava suspenso. Em compensação, Tchê Tchê está lesionado. A semana foi de crise no clube, que foi goleado pelo Internacional por 5 a 1 e perdeu a liderança do Brasileirão. Com isso, a torcida são-paulina fez protestos no CT da Barra Funda e coube ao diretor executivo Raí e ao capitão Daniel Alves darem explicações sobre o momento.

Do lado do Coritiba, os desfalques começam no banco. O técnico Gustavo Morínigo testou positivo para Covid-19 e será substituído pelo auxiliar Júlio Sérgio. Em campo, o zagueiro Sabino também está com o novo coronavírus e segue fora. Quem deve voltar é o meia Rafinha, que se recuperou de dores no tornozelo e participou dos treinamentos.

Ambas as equipes vem em má fase no Brasileirão. O São Paulo está sem vencer há cinco partidas, com quatro derrotas e um empate. Além disso, a equipe perdeu a liderança, onde já teve sete pontos de vantagem. Já o Coritiba venceu apenas um dos últimos cinco jogos e briga contra o rebaixamento.

> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORITIBA

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data e Horário: 23 de janeiro de 2021 (sábado), às 19h

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Onde acompanhar: Premiere, TR do LANCE! e em áudio pela parceria LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULO: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques: Hernanes (Covid-19), Tchê Tchê, Liziero, Walce (lesionados)

Suspensos: –

Pendurados: Brenner, Pablo, Juanfran, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo, Igor Gomes, Vitor Bueno, Igor Vinicius e Fernando Diniz

Voltam de suspensão: Arboleda (3º Amarelo)

CORITIBA: Wilson, Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Guilherme Biro; Hugo Moura, Nathan Silva, Matheus Bueno e Luiz Henrique; Pablo Thomaz (Rafinha) e Neilton. Técnico: Júlio Sérgio.

Desfalques: Sabino e Gustavo Morínigo (Covid-19), Maílton, Rhodolfo, Matheus Sales, Mattheus Oliveira, Yan Sasse e Ezequiel Cerutti (lesionados)

Suspensos: Robson (Vermelho Direto)

Pendurados: Neilton, Jonathan, Rhodolfo, Sabino e Wellissol

Voltam de suspensão: –