São Paulo x Internacional, Cruzeiro na Série B e mais: saiba onde assistir aos jogos da quarta-feira

Nessa quarta-feira (20), duas equipes brigam pela liderança do Campeonato Brasileiro, em um confronto direto, no Morumbi, às 21h30. Com 57 pontos, o líder São Paulo recebe o vice-líder Internacional, que tem 56 pontos.

Além disso, o Cruzeiro também entra em campo, pela Série B do Brasileiro. Na Europa, partidas da Premier League, Campeonato Italiano, Copa do Rei e outras competições também agitam o dia dos apaixonados por futebol.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

11h – Udinese x Atalanta

Campeonato Italiano

Onde assistir: TNT Sports



15h – Manchester City x Aston Villa

Premier League

Onde assistir: DAZN



15h – Córdoba x Real Sociedad

Copa do Rei

Onde assistir: ESPN



16h – Guarani x Vitória

Série B

Onde assistir: Premiere

17h – Botafogo x Atlético-GO

Brasileirão

Onde assistir: Premiere

17h – Juventus x Napoli

Supercopa da Itália

Onde assistir: DAZN

17h – Alcoyano x Real Madrid

Copa do Rei

Onde assistir: ESPN



17h15 – Fulham x Manchester United

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil



18h – Bahia x Athletico-PR

Brasileirão

Onde assistir: TNT (menos BA) e TNT Sports

19h15 – Grêmio x Atlético-MG

Brasileirão

Onde assistir: Sportv (menos RS) e Premiere

19h15 – Náutico x Oeste

Série B

Onde assistir: Premiere

20h30 – Coritiba x Fluminense

Brasileirão

Onde assistir: Premiere



21h30 – São Paulo x Internacional

Brasileirão

Onde assistir: Globo e Premiere

21h30 – RB Bragantino x Vasco

Brasileirão

Onde assistir: Globo e Premiere

21h30 – Cruzeiro x Operário-PR

Série B

Onde assistir: Globo (MG), Sportv (menos MG) e Premiere