São Paulo x Internacional: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Em duelo decisivo pela liderança do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Morumbi, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o líder da competição, com 57 pontos, um a menos que o Colorado, que está na vice-liderança. Portanto, quem vencer fica com o primeiro lugar do torneio nacional.

Para o duelo, o técnico Fernando Diniz terá a volta do atacante Luciano, que se recuperou de uma inflamação na perna causada por um Cisto de Baker. O camisa 11 esteve fora nas última quatro partidas do Tricolor. Juanfran treinou normalmente com o elenco e deve jogar. Em contrapartida, Arboleda está suspenso e deve dar lugar a Diego Costa.

Do lado do Internacional, Abel Braga terá praticamente todo o grupo à disposição. Sem suspensos, ele não contará apenas com jogadores que já estavam lesionados, casos de Guerrero, Saravia, Boschilia, Thiago Galhardo e Moledo. No embarque da delegação para São Paulo, um número grande de torcedores foi ao aeroporto incentivar a delegação.

A fase dos times é distinta no momento da competição. Apesar de ser o líder do Brasileirão, o São Paulo está sem vencer há três partidas, com derrotas para Red Bull Bragantino e Santos e empate diante do Athletico. A vantagem na liderança, que já foi de sete pontos, hoje é de apenas um.

Já o Internacional vem em grande fase. O Colorado vem de seis vitórias seguidas, vencendo Botafogo, Palmeiras, Bahia, Ceará, Goiás e Fortaleza, o que possibilitou chegar tão perto da liderança.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X INTERNACIONAL

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data e Horário: 20 de janeiro de 2021 (quarta-feira), às 21h30

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Correia (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Onde acompanhar: Globo, Premiere, TR do LANCE! e em áudio pela parceria LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULO: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda, Léo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques: Hernanes (Covid-19), Liziero, Walce (lesionados)

Suspensos: Arboleda (3º Amarelo)

Pendurados: Pablo, Juanfran, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo, Igor Gomes, Vitor Bueno, Igor Vinicius e Fernando Diniz

Voltam de suspensão: –

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

Desfalques: Guerrero, Saravia, Boschilia, Thiago Galhardo e Rodrigo Moledo (lesionados)

Suspensos: –

Pendurados: Victor Cuesta, Abel Hernández, Caio Vidal, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Leandro Fernández, Boschillia e Matheus Jussa

Voltam de suspensão: –