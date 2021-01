São Paulo x Santos: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O Morumbi receberá o clássico entre São Paulo e Santos, às 16h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, com os rivais olhando de formas diferentes para a competição nacional.

Enquanto o Tricolor quer a vitória para se distanciar mais na liderança e conta com retornos importantes, o Peixe deve escalar uma equipe reserva devido as semifinais da Libertadores. O São Paulo é o líder do Brasileirão, com 56 pontos, seis a mais que o vice-líder Internacional. Já o Santos está na oitava colocação, com 39 pontos, na parte intermediária da tabela de classificação.

O São Paulo deve ter o desfalque de Luciano. O atacante não treinou com os companheiros e fez trabalhos na parte interna do CT. Ele se recupera de uma infecção na perna esquerda. A informação foi dada inicialmente pelo ‘GE’ e confirmada pelo LANCE!. Quem deve ter condições de jogo é o atacante Pablo.

Na zaga, Diego Costa e Léo disputam a vaga de titular ao lado do equatoriano Arboleda. Caso o primeiro jogue, será a primeira vez que ele formará dupla com o camisa cinco são-paulino.

Quem volta ao time são o volante Luan e o lateral-direito Juanfran. Os desfalques certos são os suspensos Bruno Alves e Tchê Tchê.

Já o Santos está com foco nas semifinais da Libertadores, onde empatou a ida por 0 a 0 com o Boca Juniors, na Bombonera. Alguns dos principais jogadores do time devem ser opção ao menos no banco de reservas.

O principal problema para o treinador é a lateral esquerda. Ele não tem Felipe Jonatan (suspenso), nem Wagner Leonardo (com Covid-19). Jean Mota deve ser improvisado pelo setor. Outro desfalque por conta do coronavírus é John. João Paulo volta a ser titular do gol alvinegro. Uma dúvida está na dupla de zaga, com Laércio, Luiz Felipe e Alex brigando por duas vagas.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SANTOS

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 10 de janeiro de 2021 (domingo), às 16h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Onde acompanhar: Globo (algumas praças), Premiere, Tempo Real do LANCE! e narração do L! Voz do Esporte no Facebook do L!.

SÃO PAULO: Volpi, Juanfran, Diego Costa (Léo), Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Pablo (Vitor Bueno). Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques: Tchê Tchê, Bruno Alves (suspensos), Luciano, Liziero, Walce (lesionados)

Pendurados: Juanfran, Arboleda, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo, Igor Gomes, Vitor Bueno, Igor Vinicius e Fernando Diniz

Voltam de suspensão: Luan (3º Amarelo)

SANTOS: João Paulo, Madson, Laercio (Luiz Felipe), Alex, e Jean Mota; Sandry, Jobson e Lucas Lourenço; Arthur Gomes, Bruno Marques e Tailson. Técnico: Cuca

Suspensos: Felipe Jonatan (3º Amarelo)

Pendurados: Marcos Leonardo, Lucas Lourenço, Madson, João Paulo, Luan Peres, Arthur Gomes e Alison

Voltam de suspensão: –