Sarah alerta Gilberto: ‘É bom a gente não mostrar tanto que estamos tão próximos’ | PROVA DE IMUNIDADE – AMERICANAS

“Pois é, eu estou pensando no jogo, literalmente. A gente tem que pegar essa imunidade de todo jeito”, fala o pernambucano, completando que, na próxima semana, terá mais opção de voto, mas que pelo momento é preciso estar imune para não ser votado.

Logo a consultora de marketing opina sobre estratégia de jogo: “Eu acho que é bom a gente não mostrar tanto que a gente está tão próximo. Porque se a gente escutar alguma coisa, a gente consegue ajudar o outro”, avalia. Gilberto, então, comenta que não vai escutar as coisas calado no confinamento e que será a pessoa que cobrará que “fale na cara” e faz um pedido à Sarah: “Se alguém falar mal de mim, amiga, me diga. Porque eu vou querer passar a limpo”.