Sarah comenta sobre indicação de João Luiz no Big Fone: ‘Eu já sabia que era opção de voto dele’ | casa BBB

Rodolffo e Sarah sentam na varanda da casa do BBB21 para conversar. Eles falam do Big Fone e das indicações ao Paredão, que aconteceram na dinâmica, quando a sister desabafa: “Engraçado… o João, eu já sabia que eu era opção de voto dele. Ele já estava estranho comigo. Ele não estava conseguindo olhar no meu olho. Eu já tinha percebido isso. A pessoa não tem coragem de olhar. Na festa, eu puxava ele para dançar, ele dançava sem olhar no meu olho. Por isso eu já estava sentindo que eu era a opção dele de voto. Agora muda minha estratégia dentro do jogo”.