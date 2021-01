Sarah Jessica Parker confirma revival de Sex and the City no HBO Max · .

Os fãs de Sex and the City (1998-2004) receberam uma boa notícia na noite deste domingo (10). As protagonistas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis confirmaram que a série ganhará um revival no HBO Max. Os novos capítulos não terão a presença de Kim Cattrall por conta de um suposto desentendimento com a intérprete de Carrie Bradshaw.

Intitulado de And Just Like That, a nova versão terá dez episódios. De acordo com a Variety, Michael Patrick King será o produtor executivo. As atrizes confirmaram a novidade por meio de um teaser publicado no Instagram.

O vídeo exibe a filmagem da cidade de Nova York e uma tela de computador, na qual as frases “and just like that” (desse jeito) e “the story continues” (a história continua) são digitadas junto com a narração de Parker. “Você, eu, Nova York. Tudo é possível”, escreveu Cynthia na legenda da postagem.

Sex and the City foi criado por Darren Star com base no livro homônimo da jornalista Candace Bushnell. A série original estreou na HBO em 1998 e teve seis temporadas. Ganhou sete Emmys, com as estrelas Parker e Nixon também levando estatuetas por seus respectivos papéis em 2004.

A história se passa em Nova York e narra o cotidiano de quatro mulheres, três na casa dos 30 anos e uma quarentona, e explora a vida profissional, social e sexual do grupo formado por Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Samantha Jones (Kim Cattrall).

A série foi transformada em dois filmes homônimos, lançados em 2008 e 2010, além de um spin-off na The CW, intitulado The Carrie Diaries (2013-2014). A nova versão é mais uma de uma série de produções do HBO Max, que também tem revivals de Gossip Girl (2007-2012) e True Blood (2008-2014) em andamento.

De acordo com o site Page Six, a intérprete de Samantha Jones não tem interesse em atuar ao lado das ex-colegas da franquia. Ela e Sarah tiveram um desentendimento em 2018 após a morte do irmão de Kim.



