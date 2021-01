Sasha Meneghel e Bruna Marquezine dançam funk para divulgar série da Netflix · .

Sasha Meneghel e Bruna Marquezine foram escaladas para divulgar Fate: A Saga Winx, série que estreou na Netflix na sexta-feira (22). Na campanha veiculada nesta segunda-feira (25), as atrizes convidam o público para dançar o Desafio Funk das Winx, uma estratégia para alastrar a produção nas redes sociais.

Em um vídeo de pouco mais de 2 minutos de duração, Bruna e Sasha relembram a infância ao se depararem com Fate: A Saga Winx, versão em live-action (com atores reais) do desenho animado O Clube das Winx (2004-2019). “O comeback que a gente estava esperando”, comemora a ex-Globo.

As duas dão o play para conferir os episódios e estranham a ausência da música-tema na abertura. “Peraí, você não é a nova contratada da firma? Então, fala com a galera da Netflix. A gente precisa dessa música”, sugere a filha de Xuxa Meneghel. Bruna estrelará a série Maldivas no streaming.

No vídeo, a funcionária da empresa envia uma mensagem para sua “patroa” na empresa e pede a inserção do tema de abertura. Enquanto assistem ao primeiro episódio de Fate, as amigas de infância se identificam com as personagens Bloom (Abigail Cowen) e Stella (Hannah van der Westhuysen).

“Você era a Stella. Lembra? Olha ela dando close de modelo”, comenta Bruna para a amiga. “Filha de rainha, né?”, responde Sasha, em uma rápida referência a Xuxa Meneghel, sua mãe e rainha dos baixinhos.

Ao final, a estrela de Maldivas recebe uma ligação sobre seu pedido para a “chefe” e anuncia para Sasha o que é preciso para conseguirem a música na produção. “Eu faço qualquer coisa”, reforça a modelo. A dupla, então, dança a coreografia do Desafio Funk das Winx. Nas redes sociais, as artistas divulgaram fotos e vídeos de bastidores da gravação para a Netflix.

Em Fate: A Saga Winx o público acompanha a jornada de cinco fadas adolescentes que estudam no internato mágico Alfea, localizado no Outro Mundo. Lá, elas precisam lidar com a rotina dos estudos e da vida social, incluindo romances, novas amizades, rivalidades e, é claro, monstros que ameaçam o destino de todos.

O elenco principal é formado por Abigail, Hannah, Precious Mustapha (Aisha), Eliot Salt (Terra) e Elisha Applebaum (Musa). O primeiro ano da produção tem seis episódios.

O Clube das Winx foi lançado em 2004 e destacou-se como o primeiro desenho animado italiano que foi vendido para os Estados Unidos. O programa causou grande repercussão positiva, principalmente entre meninas de sete a 13 anos, e gerou três filmes animados entre 2012 e 2014, além de séries derivadas como Pop Pixie (2010-2011) e O Mundo das Winx (2016-2017).

Veja vídeo de divulgação de de Fate: A Saga Winx:

Veja os bastidores da gravação de Bruna e Sasha para a Netflix: