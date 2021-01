Savarino decide, e Atlético-MG vence reservas do Santos no Mineirão

O Atlético-MG venceu o time reserva do Santos por 2 a 0 na noite desta terça-feira, no Mineirão, em duelo adiado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O grande destaque da partida foi Savarino: o venezuelano fez dois gols em 18 minutos no primeiro tempo. O capitão Luiz Felipe falhou em ambos os lances.

Com a vitória, o Galo assume a terceira colocação, com 57 pontos e fica a cinco do líder Internacional. O Peixe estacionou nos 45 e é o 10º na tabela do Brasileirão.

O Santos voltará a campo para a final da Libertadores da América contra o Palmeiras no próximo sábado, no Maracanã. O Atlético receberá o Fortaleza no domingo.

O JOGO

O Atlético-MG precisou de dois minutos para abrir o placar. Savarino apareceu sozinho após erro de Luiz Felipe e deslocou John. 1 a 0 contra os reservas do Santos.

O Galo continuou em cima e chegou com extrema facilidade. No minuto 18, Savarino recebeu de Keno em nova falha de Luiz Felipe e fuzilou John. 2 a 0 sem fazer esforço.

Com o 2 a 0 no placar, o Atlético diminuiu o ritmo e o Santos passou a equilibrar a partida. Nos minutos finais, inclusive, o Peixe ficou bem perto do gol. Marcos Leonardo parou em Everson e na trave.

SEGUNDO TEMPO

A etapa final continuou equilibrada. O Atlético-MG ficava com a bola, mas pouco agredia o Santos. E a primeira chance foi do Peixe, aos 15 minutos, quando Everson defendeu bom chute do Arthur Gomes.

Daí para frente, quase nada aconteceu. O Santos passou a defender melhor e não criou oportunidades claras. Apenas Bruno Marques assustou em cabeceio aos 38. O Atlético administrou a vitória com tranquilidade.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 0 SANTOS

Data: 26 de janeiro de 2021 (terça-feira)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Atlético-MG: Jair. Santos: Arthur Gomes

GOLS:

Atlético-MG: Savarino (2), aos 2 e 18 minutos do 1T

Atlético-MG: Everson, Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana (Igor Rabello); Jair, Hyoran (Allan) e Nathan (Vargas); Savarino, Keno (Savinho) e Eduardo Sasha (Calebe)

Técnico: Jorge Sampaoli

Santos: John, Madson, Laércio, Luiz Felipe e Wagner Leonardo (Wellington Tim); Vinicius Balieiro, Guilherme Nunes e Jean Mota (Lucas Lourenço): Tailson (Bruno Marques), Arthur Gomes (Ivonei) e Marcos Leonardo (Renyer)

Técnico: Cuca