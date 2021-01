SBT coloca Pabllo Vittar como melhor cantor em prêmio, e fãs fazem campanha · .

Pabllo Vittar concorre como melhor cantor no Troféu Internet do SBT, a versão com participação popular do Troféu Imprensa. A indicação da cantora drag queen em uma categoria masculina causou confusão entre alguns internautas, mas os fãs da artista estão fazendo campanhas para que ela vença o prêmio.

A própria Pabllo pede para concorrer como artista masculino, para demonstrar que é uma drag queen e não uma mulher trans. No ano passado, a artista foi escolhida como o Homem do Ano 2020 pela revista GQ Brasil –foi a primeira vez que uma drag queen apareceu na capa da publicação.

A artista, aliás, já reclamou ao ser indicada para categorias não-masculinas. “Eu vi que saiu uma matéria em que elegeram o bumbum mais bonito e tals. E aí eu ganhei o bumbum mais bonito transex, só que todo mundo sabe que eu sou um homem de peruca. Um viado doido”, disse a cantora, em 2019, ao ser eleita Miss Bumbum Transex.

Em uma entrevista à revista Glamour em 2017, a drag reforçou que se identifica com o gênero masculino, mas que prefere ser chamada pelo feminino quando está montada.

“Sou um menino gay que faz drag. Não sou trans! Juro que não tenho ‘grilos’ com isso [pronomes], não! Mas, obviamente, quando estou montada, prefiro ser chamada de ‘a’ Pabllo. São horas no make, né?”, falou.

Na categoria de melhor cantor do Troféu Internet, também concorrem Daniel, Dilsinho, Gustavo Mioto, Gusttavo Lima, Jão, Luan Santana, Thiaguinho, Wesley Safadão e Zé Felipe.

Veja abaixo a campanha dos fãs de Pabllo Vittar, que também fizeram um movimento quando ela foi indicada pela primeira vez ao prêmio entregue pela emissora de Silvio Santos, em 2019:

É muito significativo finalmente ver a @pabllovittar sendo indicada em categorias masculinas nas premiações. 2° vezes vencedor/eleito de/em categoria masculina (Homem do Ano e Cantor do Ano) e agora competindo como “Cantor de 2020”, indicação no Troféu Internet do SBT. pic.twitter.com/KJd1XO0iNZ

— pv|diogo (@vittacaohbr) January 8, 2021

. @pabllovittar pede votos pra votação no troféu internet em Melhor Cantor, porfavo tonha vc vai ser o primeiro homem de peruca a ganhar a categoria e ainda vai dar um super soco na boca dos conservadores que assistem o sbt pic.twitter.com/zCHpXnVvef

— 𝐜𝐚𝐝𝐝𝐮 ᵐᵒᵈᵒ ᵗᵘʳᵇᵒ (@caddumartins) January 8, 2021

Pabllo Vittar foi indicado na categoria: • Melhor Cantor de 2020 Na premiação “Troféu Internet” do SBT. 🖇️:https://t.co/6uVWBA3jcdpic.twitter.com/I7V5H7NYYb

— MPV Pabllo Vittar (@MPVpabllovittar) January 8, 2021

🚨 Atenção 🚨

Pabllo Vittar esta concorrendo ao “Trofeu internet” “MELHOR CANTOR DE 2020” na premiação do Troféu imprensa (sbt). Votem muito vittarlovers, pois esse premio é muito importante para os artistas brasileiros. https://t.co/TTM8io71oSpic.twitter.com/AlQO5yKlsz

— Star Pabllo Vittar 🎮 (@Starpvittar) January 8, 2021

@pabllovittar Foi indicada ao Troféu do Ano SBT, já sabemos oque devemos fazer né mores. Um homem de peruca vai ganhar simm!!!

Eu vou ser um dos primeiros a votar aaaa ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/gJ1rGVpV55

— 𝕾𝖆𝖒𝖚𝖊𝖑 𝕬𝖓𝖉𝖗𝖊𝖜𝖘 © (@Samuel09816080) January 8, 2021

Pabllo Vittar foi indicado como melhor cantor no Troféu Internet do SBT, já sabem o que temos que fazer, né? Vamos fazer um homem de peruca ganhar essa! pic.twitter.com/YUCXTC8pSg

— ꜰᴇʟɪᴘᴇ. (@indwstrutivel) January 8, 2021