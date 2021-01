SBT escala Ticiana Villas Boas e Ivan Moré para novo matinal; saiba como será · .

O SBT já reservou estúdio e marcou para a semana que vem a gravação do primeiro piloto do Vem Pra Cá, nome de trabalho do programa matinal que mesclará variedades, entretenimento e gastronomia. Prometida inicialmente a Chris Flores, a nova atração ficará sob o comandado de Ticiana Villas Boas e Ivan Moré.

Ticiana retornou ao SBT no final de 2020 após um sabático de três anos, enquanto Ivan Moré vem conversando com a emissora desde que saiu da Globo, em maio de 2019. O piloto também contará com o chef Carlos Bertolazzi, que ficará responsável pelo quadro de culinária.

Ainda encarado como provisório, o título Vem Pra Cá se sobressaiu entre as opções por se tratar de um dos bordões de Silvio Santos. Ainda sem data de estreia definida, deverá ocupar duas horas da faixa matinal, tomando parte dos espaços atualmente ocupados pelo Primeiro Impacto e Bom Dia & Cia –que será o maior prejudicado.

O forte apelo comercial e a falta de rejeição por parte do público fez Chris Flores se tornar a primeira opção do SBT para o novo projeto. Mas o retorno de Ticiana após suas longas férias alterou o planejamento inicial.

A diferença entre as duas é que Chris tem ótima aceitação no mercado publicitário, e Ticiana carrega consigo uma cartela de empresas milionárias dispostas a patrociná-la: JBS, PicPay, Banco Original e Flora, todas pertencentes a Joesley Batista, seu marido e principal investidor.

Enquanto isso, Chris seguirá à frente do Triturando, que a duras penas se firmou na grade após uma sequência de intervenções de Silvio Santos. E retomará o comando do Fábrica de Casamentos, que voltará a ser produzido no segundo semestre.

Tapete vermelho

Ticiana Villas Boas foi recebida com entusiasmo pelo SBT no final do ano passado. Tanto que a emissora cogitou tirar Nadja Haddad do comando do Bake Off Brasil e colocar a mulher de Joesley como apresentadora, mas precisou voltar atrás após reclamações dos patrocinadores.

Ela teve que se contentar apenas com uma breve participação em alguns episódios, gravados durante o período em que Nadja se ausentou para se recuperar da Covid-19, mas recebeu do SBT a promessa de que em 2021 teria um novo programa para estrelar.

Especulava-se a possibilidade de comprar algum outro reality ou até mesmo de retomar o Duelo de Mães –outro formato que ela conduziu antes de sair de cena por conta dos escândalos políticos protagonizados por seu marido–, mas o SBT preferiu colocá-la à frente de seu mais ousado projeto para 2021.